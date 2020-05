Frühstück mit Andreas Lust

Heute ist Tabea Anästhesistin an einer Berliner Klinik, Mutter seines Sohnes und "meine Bodenhaftung. Und sie ist Stier." Was heißt das? " Sie hat einfach immer recht. Meine Frau ist einfach unglaublich gescheit! Und: Tabea hat immer den großen Überblick, eine wahnsinnige Ruhe, kann Dinge auch mal sein lassen im Gegensatz zur hysterischen Aufgeregtheit, die ich habe", spricht er humor- wie liebevoll von seiner Frau. Sie nahm ihn auch mit in die Klinik, weil er für die Rolle des Anästhesisten in "Davon willst Du nichts wissen" alles wissen wollte.



In den Seziersaal begab er sich für seine Rolle in "Schnell ermittelt". Niemals Berührungsängste gehabt? "Es ist seltsam, wenn man den ersten Toten in seinem Leben aufschneidet. Aber ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass es so etwas wie eine Seele gibt. Es gibt eine Lebensenergie, und wenn die nicht mehr im Körper ist, dann ist es nur noch ein Haufen Fleisch."



Vor ihm steht längst die bestellte Eierspeise, die er kräftigt salzt, pfeffert, von der er isst und dabei wie selbstverständlich weiterspricht. Das ist im Auge des Betrachters nicht cool, sondern beweist, dass Lust keine Berührungsängste hat. "Ich wäre nicht Schauspieler geworden, wenn ich nicht das instinktive Bemühen hätte, nachspüren und nachvollziehen zu wollen, was in Menschen vorgeht, was sie berührt. Ich bilde mir ein, ein empathischer Mensch zu sein." Was berührt ihn? "Emotionale Offenheit! Wenn jemand im größten Fettnapf steht, stelle ich mich sofort dazu, weil ich emotionale Offenheit für etwas unglaublich Schützenswertes halte."