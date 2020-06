Franziska Weisz: "Manchmal muss ich mich zwingen, den Motor abzustellen"

Selbstbewusst und ehrgeizig war das blonde Energiebündel immer schon. Mit 13 Jahren hatte der Autofreak, der lieber Motor- statt Modezeitschriften beim Friseur liest, acht Genügend im Zeugnis. Um sich den Nachzipf zu ersparen, begann Weisz zu strebern. Und war ab da bis zur Matura Vorzugsschülerin. "Trotzdem hab ich die Schule gehasst. Das war absolut nicht die schönste Zeit meines Lebens." Sie wollte ins Ausland, hatte mit 17 schon "eine notorische Sehnsucht hinaus". Als Teenager begleitete sie jeden Sommer einen vom Hals abwärts gelähmten Freund auf Kur nach Griechenland, um ihn zu betreuen. "Eine Hand wäscht die andere. Ich hätte mir den Urlaub nicht leisten können."

Zur Schauspielerei kam die Autodidaktin durch Zufall. Kurz bevor sie ihr Wirtschafts- und Umweltpolitik-Studium in London begonnen hatte, entdeckte Regisseur Ulrich Seidl sie für seinen Film "Hundstage". Wenn Weisz sich etwas in den Kopf setzt, zieht sie es durch. "Mein Ehrgeiz ist mein Motor. Dennoch muss ich mich manchmal zwingen, diesen Motor abzustellen, weil er mir in gewissen Situationen gnadenlos im Weg steht."

Obwohl sie mittlerweile auch ihr Talent fürs Theater im Schauspielhaus unter Beweis gestellt hat, glaubte sie lange Zeit nicht an sich. "Da kommt wieder das Katholische in mir durch: Ohne Fleiß kein Preis. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Deshalb dachte ich die ersten Jahre, Theater stünde mir nicht zu, weil ich es ja nicht gelernt hab." Doch die Glücksgefühle, die sie auf der Bühne hat – egal, ob im Theater oder mit der Band im ausverkauften WUK – will sie nicht mehr missen. "Dieser Moment ist heilig, da ist man gezwungen, im Jetzt zu sein. Das ist auch der Moment, in dem man den Kopf ausschaltet."

Den Kopf ausschalten und im Jetzt sein gelingt ihr auch, wenn sie in ein fremdes Land reist. "In den vier Wänden bin ich durch eigene Gedanken abgelenkt. Auf Reisen habe ich dazu keine Zeit, das sind die lichten Momente, wenn man angespannt ist wie in einer Bühnensituation", erzählt sie, bevor es wieder zurück nach Berlin geht.