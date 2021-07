Franziska Meinl im Alter von 53 Jahren verstorben

Erst im Vorjahr hatte "Spängi" ihre neue Liebe Maximilian Prinz zu Fürstenberg geheiratet, mit dem sie seit 2011 liiert war. Seither trug sie den Namen Franziska Prinzessin zu Fürstenberg. Aus der österreichischen Society zog sie sich nach ihrer Scheidung von Meinl im Jahr 2009 immer mehr zurück.

Die Wienerin war die Tochter des Werbegrafikers Preuschl von Haldenburg und sagte einmal über sich: "Ich bin dazu erzogen, nicht zu lügen, mich nicht wichtig zu machen und herzlich zu sein."

Franziska zu Fürstenberg maturierte in Wien am Lycée Français, studierte Englisch in England und arbeitete in einer Genfer Bank und als Fotomodell.