Frankreich: Diskretion um das Sarkozy-Baby

Mit einer gewissen Gleichgültigkeit reagierte Frankreichs Öffentlichkeit auf die Geburt der Tochter von Carla Bruni-Sarkozy und Nicolas Sarkozy. Es ist zwar das erste Mal seit Gründung der fünften französischen Republik, dass ein amtierender Staatschef zum Vater wurde. Aber die Zeitungen widmeten dem Ereignis nicht ihre wichtigsten Schlagzeilen. In TV und Radio wurde die Meldung nur kurz abgehandelt.



Das entspricht sowohl der Stimmungslage in Frankreich als auch der Strategie des Staatschefs. Am Mittwoch, am Tag der Geburt der ersten Tochter des Paares ( Nicolas Sarkozy hat zwei erwachsene Söhne aus einer ersten Ehe und einen 14-jährigen Sohn aus einer zweiten Ehe, Carla hat einen 10-jährigen Sohn), leitete der Präsident einen Ministerrat, besuchte danach kurz seine Frau im Krankenhaus, jettete nach Frankfurt für einen improvisierten und letzten Endes unergiebigen Gipfel zur Euro-Krise mit Angela Merkel, um wieder gegen Mitternacht bei seiner Frau aufzutauchen.