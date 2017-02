Die schwedische Prinzessin Madeleine (34) hat mit ihrer Tochter Prinzessin Leonore eine Sightseeingtour durch London gemacht.

"Leonore und ich beim Erkunden der Sehenswürdigkeiten von London!", überschrieb die Schwester von Schwedens Kronprinzessin Victoria (39) am Montag zwei Bilder, die sie auf ihrer Facebook-Seite gepostet hatte.

Eins zeigt die knapp drei Jahre alte Prinzessin mit rosa Wollmütze und beigem Anorak auf einer Bank am Ufer der Themse. Leonore ist das älteste Kind von Madeleine und ihrem Mann Chris O'Neill (42). Mit ihr und Sohn Nicolas (1) lebt das Paar seit 2015 in London.

Aus dem Archiv:

Prinzessin Madeleine öffnet ihr Familienalbum