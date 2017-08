Wer als Mann in Hollywood fett abkassieren will, ist im Action-Sektor gut aufgehoben: Als derzeit bestbezahlter Schauspieler der Welt gilt laut aktueller Forbes-Liste Mark Wahlberg (46). Der ehemalige Rapper hat mit Filmen wie "Transformers: The Last Knight" & "Daddy's Home 2" in den vergangenen zwölf Monaten sage und schreibe 68 Mio. US-Dollar (57,82 Mio. Euro) verdient.

Die Großverdiener in Hollywood

Damit verweist er Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (45, 65 Mio. US-Dollar) auf Platz zwei.

Foto: REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Auf Platz drei folgt "Fast & Furious"-Star Vin Diesel (50) mit 54,5 Mio. US-Dollar.

Unter den Top-5 sind außerdem Komödien-Star Adam Sandler (50,5 Mio. US-Dollar) & Kung-Fu-Star Jackie Chan (63, 49 Mio. US-Dollar).

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Auffällig: Die Top Ten der männlichen Superstars kassierten insgesamt rund 488,5 Mio. US-Dollar , bei den Frauen waren es „nur“ 172,5 Mio. Als First Lady of Cash rangiert hier Emma Stone (28) an der Spitze – mit ihren 26 Mio. US-Dollar liegt sie aber noch immer hinter Ryan Gosling (36), der mit 29 Mio. US-Dollar 14. bei den Herren ist.