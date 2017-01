In "The Walk" (2015) verkörpert Josef Gorden-Lewitt den Seilakrobaten Philippe Petit, der 1974 ein zwischen den beiden Twin Towern des World Trade Centers gespanntes Seil entlangalancierte. Er ließ sich von Petit höchst persönlich im Seiltanz unterrichten. Gorden-Lewitt: "Nach 8 Tagen konnte ich alleine das Seil entbalancieren & übte während des Drehs weiter."



Olivia Munn gibt in "X-Men: Apocalypse" (2016) die Mutantin Psylocke. Fünf Monate dauerten die Vorbereitungen für den Action-Streifen. Neben Krafttraining übte Munn Taekwondo und täglich 6 Stunden Schwertkampf. Am Ende konnte bei 95 Prozent der Kampfszenen auf eine Stuntfrau verzichtet werden.



Für ihre Rolle der abgedrehten Harley Quinn in "Suicide Squad" (2016) lernte Margot Robbie im Rahmen eines sechsmonatigen Trainings neben Schießen auch Bodenturnen. Außerdem brachte ihr Tauchexperte Kirk Krack Robbie für eine Szene unter Wasser bei, über 5 Minuten lang die Luft anzuhalten.



Auch Tom Cruise lernte für eine Unterwasserszene in "Mission Impossible – Ghost Protocol" (2011) überdurchschnittlich lange die Luft anzuhalten. Über 6 Minuten hielt er es dank Tauch-Coach Krack schließlich ohne Sauerstoff aus.



Adrien Brody lernte für seine Rolle des polnischen Pianospielers und Komponisten Władysław Szpilman in "Der Pianist" (2002) Klavier. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, verkaufte er außerdem seine Wohnung und zog mit seinem Keyboard nach Europa. Der Einsatz wurde mit einem Oscar belohnt.

Daniel Day-Lewis legte für seine Rolle als "Der letzte Mohikaner" (1992) nicht nur ordentlich an Muskeln zu. Er lernte außerdem zu jagen und in der freien Wildbahn zu überleben – darunter auch, wie man selbst ein Kanu baut. Vor dem Dreh lebte Day-Lewis sogar vier Tage lang in der Wildnis von Alabama, wo er sich lediglich von dem ernährte, was er selbst erbeutete.



Keanu Reeves ließ sich für "Matrix" (1999) vom chinesischen Martial Arts-Choreografen Yuen Woo-Ping vier Monate lang Kung Fu beibringen. Von den Navy Seals erlernte er außerdem den Umgang mit Waffen. "Es war psychisch und körperlich eine Herausforderung", erzählte Reeves über das Training. "Es gehörte zu den härtesten Dingen, die ich je erlebt habe."



Ganze sechs Monate dauerten Natalie Portmans Vorbereitungen für ihre Rolle einer ambitionierten Ballerina im Psychothriller "Black Swan" (2010). Sie hielt sich nicht nur an eine strenge Diät, sondern übte fünf Stunden am Tag Ballett und machte Crosstraining kombiniert mit Schwimmen. Mit dem Resultat, dass bei ihren Tanzchoreografien kaum ein Double benötigt wurde.



Taff: Für "Winter's Bone" (2010) eigenete sich Hollywoodstar Jennifer Lawrence nicht nur an, Holz zu hacken sondern lernte auch Eichhörnchen zu häuten.

In "Die Unfassbaren" (2013) spielt Jesse Eisenberg einen Zauberkünstler und hat sich für die Rolle auch einige Zaubertricks beigebracht. "Gut genug, um diese in der Öffentlichkeit aufzuführen", sei er aber noch lange nicht.

Auch Robert Downey Jr. nimmt seine Rollen sehr ernst: Für das Biopic "Chaplin" (1992), in dem er Filmikone Charlie Chaplin gibt, lernte er sogar Geige und Tennis zu spielen.



Aufgrund seiner Performance als Stripper in "Magic Mike" dachten die Coen-Brüder, dass Channing Tatum auch Stepptanzen kann, als sie ihn für "Hail, Ceasar!" (2016) casteten. Tatsächlich musste er sich monatelang für seine Rolle des Tänzers Burt Gurney vorbreiten.