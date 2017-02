Tennisspielerin Eugenie Bouchard hat ihre Wettschulden von der Super Bowl eingelöst und einen Fan getroffen. Die 22-jährige Kanadierin verbrachte den Mittwoch mit ihrem "Super Bowl Twitter Date" John Goehrke und saß beim NBA-Spiel der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks in der ersten Reihe neben ihm.

Bouchard hatte vor eineinhalb Wochen während des Finales der Football-Liga NFL angesichts der hohen Führung der Atlanta Falcons getwittert, dass sie gewusst habe, dass das Team gegen die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady gewinnen werde. Daraufhin fragte Goehrke, ob sie zusammen ausgehen würden, wenn die Patriots noch gewinnen.

When #Falcons led 28-3

Twitter student - to Bouchard "If the Patriots win, we go on a date?"

Eugenie Bouchard: "Sure"



I might try this lol pic.twitter.com/JbGrMVNCvd