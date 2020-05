Essen erlaubt: Es wird wieder kurvig

Länger als ein Jahrzehnt hatte das Schönheitsmotto "Je dünner, desto besser" geheißen. Das Zeitalter desMagerwahns wurde mit dem Heroin-Chic Mitte der Neunziger Jahre eingeläutet. Zum ersten Mal war es in, krank auszusehen. Blasse Haut, Augenringe und knochendürr, so wollte man aussehen - ganz wiein denWerbungen.

Rachel Zoe , die Stylistin von Stars wie Nicole Richie , Demi Moore oder Mischa Barton machte den Size Zero Look (in den USA wird so Kleidergröße 32 bezeichnet) Mitte der 00er-Jahre erst so richtig populär. Rachels Vorstellung von einem ideal abgemagerten Körper konnte man 2006 schockiert an Richie bestaunen. Gegenwärtig sieht das ehemalige It-Girl wieder gesünder aus, ihre Stylistin Zoe hat sie gefeuert.