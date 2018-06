Erstes Kind für Schauspielerin Diane Kruger?

Erstes Kind für Kruger

Während es für die Schauspielerin das erste Kind wäre, wäre es für Norman Reedus bereits das zweite. Gemeinsam mit dem einstigen dänischen Supermodel Helena Christensen (49) hat der Schauspieler bereits einen achtzehnjährigen Sohn (Mingus Lucien Reedus). Von einem Blitzbaby, wie US-Medien so aufgeregt berichten, kann aber nach zwei Jahren Beziehung längst keine Rede mehr sein. Und immerhin tickt ja auch für die ewig schöne "Helena" mit über Vierzig langsam die biologische Uhr.

Die "Mama" trägt Prada

Spätestens seit den Filmfestspielen in Cannes sind sich Medien wie auch Freunde der beiden sicher: Diane ist schwanger! Nicht nur das wallende (und dennoch zauberhafte) Prada-Kleid heizte die Gerüchteküche an, auch Dianes plötzliche Alkoholabstinenz während des Festivals spricht für eine Schwangerschaft. Ein User schrieb auf Instagram ganz unverfroren "Versteckst du darunter einen Babybauch?". Kommentare wie "Das ist schon auffällig. Du bist doch schwanger?!" machten in der Folge die Runde.

Ob das Paar tatsächlich bald glamouröse Filmsets gegen Babywindeln tauschen darf? Wir werden sehen.