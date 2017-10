Anfang 2018 sollen Fans der Kult-Mystery-Serie "Akte X" mit neuen Folgen beglückt werden. Staffel 11 wird mit acht Episoden versehen - die sich um ein Endzeit-Szenario drehen.

Von 1993 bis 2002 wurde die beliebte Serie gedreht. 2016 hat sie eine Neuauflage erfahren, die nun fortgesetzt wird.

Auf der New York Comic Con gab es schon einmal den ersten Trailer als Vorgeschmack zu sehen. Wieder übernehmen Gillian Anderson und David Duchovny die Hauptrollen als Scully und Mulder, die scheinbar nach ihrem Sohn suchen. „Du musst ihn finden und du musst ihn aufhalten, bevor er die Hölle auf Erden entfesselt“, flüstert Scully in einer Szene, in der sie in einem Krankenhausbett liegt und Mulder ihre Hand hält.