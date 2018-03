Erste Jobs: Diese Promis haben als Models begonnen

Von wegen Models geben keine guten Schauspieler ab. Gar nicht selten haben Stars wie Brad Pitt oder Cameron Diaz als Model ihren Karriereweg gestartet. Famke Janssen wanderte in den 80ern von den Niederlanden in die USA aus, um Model zu werden.

Heute kennen sie vor allem aus "X-Men" und als transsexuellen Lebensberater in "Nip/Tuck".

Ashton Kutcher war zu seinen Anfangszeiten mehr für seinen Sixpack als für lustige Sager bekannt.

Nach gar nicht wenigen Model-Jobs galt er vor Kurzem durch die Serie "Two and a Half Men" als bestbezahlter Seriendarsteller. Für seichte Romantikkomödien ist er sich auch nicht zu schade.

Oh la la. Geena Davis warb freizügig für Dessous, bevor ...

... sie uns in "Tödliche Weihnachten" ihre Kampfkünste zeigte und mit "Thelma & Louise" einen Kultfilm bescherte.

Brooke Shields war gut im Modelgeschäft und modelte 1984 für Calvin Klein - vier Jahre nachdem sie mit "Die blaue Lagune" zum Filmstar avancierte.

Nach ihrer Serie "Susan" sorgte sie 2008 mit "Lipstick Jungle" kurzzeitig für Aufmerksamkeit. Gerade spielt Shields vorwiegend am Theater.

Auch für Calvin Klein warb ein gewisser Herr Wahlberg. Der damalige Rapper startete langsam im Filmgeschäft.

Mark Wahlberg scheint jetzt am Zenit seiner Karriere angelangt. Nach der Oscar-Nominierung für "Departed" gab es auch eine Golden-Globe-Nominierung für seine Hauptrolle in "The Fighter".

Nur kurz dauerte die Model-Karriere von Halle Berry. Sie gewann unzählige Schönheitswettbewerbe, wollte aber dennoch lieber Journalismus studieren.

Wir kennen sie heute als gefloppte Catwoman und Oscarpreisträgerin für "Monsters Ball".

Auch Cameron Diaz modelte - und das äußerst erfolgreich, bevor ...

... Hits wie "Verrückt nach Mary" oder "Bad Teacher" folgten. Jetzt aber hat sie sich schon seit einigen Jahren aus dem Filmbiz zurückgezogen.

Ein Schönling war er schon immer. Brad Pitt war früher Model für Marken wie Levi's.

Neben seinen vielen Filmprojekten kehrte er 2012 kurz wieder zu seinen Wurzeln zurück und warb für das Parfum Chanel Nr. 5.

Auch nicht von schlechten Eltern ist Ian Somerhalder, der einst als Model agierte.

Dann verdrehte er den Damen als Vampir in der Serie "Vampire Diaries" den Kopf, die große Karriere begann mit "Lost".

Bevor Vanessa Williams 1983 zur ersten afroamerikanischen Miss America gekürt wurde, arbeitete Williams als Model.