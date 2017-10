Paris ist noch immer die Modehauptstadt schlechthin, wie die letzte Station der Fashion Week nach New York, London und Mailand wieder einmal beweist. Nirgendwohin pilgern zumindest mehr Stars und Sternchen, wenn die Modewoche Einzug hält. So hat etwa der Kosmetikriese L’Oreal eine fulminante Catwalk-Show am Fuße der Champs-Élysées veranstaltet.

Grandes Dames der Filmwelt wie Jane Fonda (79) oder Helen Mirren (72) stöckelten gemeinsam mit Jungstars wie Sängerin Lena Meyer-Landrut (26) über den Laufsteg, um die neuestesten Make-up-Trends zu präsentieren. Als "Fans" im Publikum fungierten Promis wie Naomi Campbell (47), die Fonda umjubelte.

Tuschelthema war Bianca Balti

Nach der Show war allerdings das italienische Topmodel Bianca Balti (33) Tuschelthema Nummer eins. Die einst für ihre Kurven bekannte Schönheit erschreckte mit abgemagerter Figur und knochigem Gesicht.

So sah die Italienerin noch vor einigen Monaten aus. Auch sehr dünn, aber nicht zu knochig:

Baltis Anfänge

Und so sah die zweifache Mutter 2005 aus - zum Start ihrer Karriere