Eröffnung: Viennale "cannes" auch

Chaitanya Tamhane

Der 27-jährige Regisseurbeobachtet in seinem Debüt-Film nicht nur die teils regelwidrigen Vorgänge vor Gericht, sondern folgt den Hauptakteuren auch in deren Privatleben. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Einblick in den modernen, indischen (Gerichts-)Alltag.

Vielversprechend auch Joe Swanbergs ernste Komödie "Happy Christmas" (16.00 Uhr, Stadtkino im Künstlerhaus), die von den Schwierigkeiten des Familienlebens erzählt: Eine junge Frau zieht bei ihrem Buder und seiner Familie ein und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Am Samstag bietet sich dann eine lange Nacht der Mini-Fernsehserie an: Bruno Dumonts Vierteiler " P’tit Quinquin" (23.00, Gartenbau) erzählt von zwei vertrottelten Polizisten, die in einer Mordserie ermitteln. Dumont produzierte seine absurde Polizeiserie für Arte: 200 Minuten Fernsehen im Kino – herrlich!