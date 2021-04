Enthüllt: Prinz Philips strafenden Worte über Oprah-Interview

Berichten zufolge soll Prinz Philip das explosive Oprah Winfrey-Interview seines Enkels Harry und Meghan Markle als "Wahnsinn" bezeichnet haben, wie ein Adels-Kenner nun enthüllt. Der Duke of Edinburgh, der am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorben ist, soll geahnt haben, dass "Anfang März nichts Gutes kommen würde", schreibt sein Biograf Gyles Brandreth in einem Artikel für die Daily Mail.

Royal-Biograf enthüllt Philips Worte über Oprah-Interview

Meghan und Harry hatten gegenüber US-Talkmasterin Oprah über ihre Gründe für den Megxit gesprochen. Dabei warfen die Sussexes dem britischen Königshaus unter anderem mangelnde Unterstützung sowie rassistische Kommentare in Bezug auf ihren Sohn Archie vor. Das Oprah-Interview des Herzogpaares wurde am 7. März 2021 von CBS in den Vereinigten Staaten und anschließend von ITV im Vereinigten Königreich sowie in 67 weiteren Ländern ausgestrahlt und hat weltweit für Aufsehen gesorgt.

Zur Zeit der Erst-Ausstrahlung des Interviews befand sich Prinz Philip gerade im Spital. Rund ein Monat lang wurde der Ehemann von Königin Elizabeth im Krankenhaus behandelt. Dabei unterzog sich der Prinzgemahl einer Herz-Operation.