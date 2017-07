Seit 16 Jahren sind Schmusesänger Enrique Iglesias und die ehemalige Tennis-Beauty Anna Kournikova nun schon ein Paar - dennoch kennt Anna nicht einmal den Vater von Enrique.



Weil sein bekannter Vater, der spanische Sänger Julio Iglesias, ständig unterwegs sei, ist es laut Enrique beinahe unmöglich, ein Treffen zu organisieren. "Nein, sie haben sich noch nicht kennengelernt. Sie müssen sich bald mal treffen", gesteht der 42-Jährige.

Foto: AP/ap

Seit dem Start ihrer Beziehung ihm Jahr 2001 hat sich also noch kein kurzes Kennenlernen mit dem Schwiegervater in spe ergeben. Spätestens zur Hochzeit des Power-Paares wird Julio ja vielleicht ein paar Stündchen Zeit haben für Enrique und Anna - doch bis dahin könnte noch einige Zeit vergehen.

Keine Hochzeit

Die beiden haben nämlich trotz vieler nerviger Nachfragen nicht vor, zu heiraten.

"Wir sind genau so glücklich", versichert der Sänger der Zeitung 'The Sun'. "Wenn man mit jemandem eine gewisse Zeit zusammen ist, kommt man an einen Punkt, an dem man meiner Meinung nach ohnehin quasi verheiratet ist. Ich denke, der einzige Unterschied ist, dass wir noch nicht zum Altar marschiert sind."