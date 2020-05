Ennstal Classic '10

Aber nicht nur Laien, auch PS-Profis frönten dem gepflegten Cruisen in malerischer Kulisse. Gerhard Berger fand ebenso den Weg ins Steirische. Der Ex-Formel-1-Fahrer durfte in einem Boliden Platz nehmen, der aus Bergers Erfolgs-Periode stammte.

Erstmals dabei war Sebastian Vettel , der mit dem Helikopter eingeflogen wurde. Wolfgang Porsche führte den Formel-1-Star höchstpersönlich in die Handhabe eines Porsches aus dem Jahr 1962 ein. Darauf Vettel: "Es war ein tolles Erlebnis, aber mit den heutigen Rennautos nicht mehr zu vergleichen."