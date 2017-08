Bereits mit 12 Jahren entwickelte Elon Musk sein erstes Computerspiel. Mit 27 war er Millionär. Inzwischen wird das Vermögen des Tesla-, PayPal- und SpaceX-Gründers auf über 13 Milliarden Euro geschätzt. Dass der Erfolg zum Teil auch verheerende Auswirkungen auf seine Psyche hat, hat er nun in einem ungewöhnlich offenen Tweet gestanden.

"Habe ein Ticket in die Hölle gekauft"

"Ich würde eher Selbstmord begehen als zu scheitern", so Musk einmal über den selbstauferlegten Erfolgsdruck. Nun schlug der Selfmade-Milliardär aber ganz andere Töne an. Auf Twitter reagierte Musk auf das Kommentar eines Users, der behauptete, der Unternehmer würde auf Instagram sein "großartiges Leben" zur Schau stellen.

"Die Realität besteht aus großen Höhen und schrecklichen Tiefen und unerbittlichem Stress. Ich glaube nicht, dass die Leute von den letzteren hören wollen", twitterte der 46-Jährige.

The reality is great highs, terrible lows and unrelenting stress. Don't think people want to hear about the last two. — Elon Musk (@elonmusk) 30. Juli 2017

Als daraufhin ein Follower fragte, ob Musk bipolar sei, antwortete der gebürtige Südafrikaner zunächst an: "Yeah."

Später wiegelte er jedoch ab: "Vielleicht nicht im medizinischen Sinne. Ich weiß es nicht. Negative Gefühle korrelieren mit negativen Ereignissen, also besteht das wahre Problem wahrscheinlich darin, dass ich mich von dem hinreißen lasse, zu dem ich mich verpflichtet habe."

Der erfolgreiche Unternehmer weiter: "Wenn du ein Ticket in die Hölle kaufst, dann ist es nicht fair, die Hölle dafür verantwortlich zu machen."

Yeah — Elon Musk (@elonmusk) 30. Juli 2017

Maybe not medically tho. Dunno. Bad feelings correlate to bad events, so maybe real problem is getting carried away in what I sign up for. — Elon Musk (@elonmusk) 30. Juli 2017

If you buy a ticket to hell, it isn't fair to blame hell ... — Elon Musk (@elonmusk) 30. Juli 2017

Schwere Kindheit in Südafrika

Dass im Leben nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, musste Musk schon früh am eigenen Leib erfahren. Über seine schwierige Kindheit in Südafrika hatte der Unternehmer bereits vor einiger Zeit gesprochen und verraten, dass er in der Schule jahrelang gemobbt und sogar krankenhausreif geprügelt wurde. "Sie haben mich gejagt, Gott weiß aus welchem Grund", erzählte Musk, der selbst sechs Kinder hat.

Tom Ford vs Ziplining harness Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 24. Apr 2017 um 23:49 Uhr

Damals lebte er bei seinem Vater, der ihn "psychischer Folter" ausgesetzt habe. "Ich möchte keine Geschichten erzählen, weil sie so schrecklich sind", deutete Elons Mutter an, die sich zu der schmerzhaften Kindheit ihres erfolgreichen Sohnes aber nicht weiter äußern will.

Bei einer Bipolaren Störung, früher auch als "manisch-depressive Erkrankung" bezeichnet, handelt es sich um eine Affektstörung, bei sich Phasen der Depression und Manie abwechseln. Mit Medikamenten und der richtigen Therapie können Betroffene der Erkrankung aber gegensteuern.

Österreichische Gesellschaft für Bipolare Erkrankungen http://www.oegbe.at/

Sozialpsychiatrischer Notdienst / PSD (Wien), 01 / 313 30, www.psd-wien.at/psd

Selbsthilfegruppe für Menschen mit einer bipolaren Erkrankung (Wien) http://www.promente-wien.at/