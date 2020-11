Ehe mit Frank Otto in der Krise? Nathalie Volk zeigt sich mit "Hells Angels"-Rocker

Während des Lockdowns lebte Volk in Antalya, in der Nähe des Tätowierers. "Unsere Freundschaft ist in kurzer Zeit sehr stark geworden, weil wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden haben. Er mag mich sehr, weil ich keine Vorurteile gegen ihn habe, da ich mir meine eigene Meinung über Personen mache", sagt sie laut Bild über Timur A.

"Wegen der Sonne hier gefällt es mir zurzeit besser in der Türkei. Ich bin schon einen Monat hier und bleibe noch eine Weile", so Volk.

Auf die Frage, was Frank Otto zu ihrer Freundschaft sage, antwortete Volk: "Ich bin eine erwachsene Frau und suche mir die Leute selber aus, weil ich nach Charakter entscheide."

Über Weihnachten und Silvester werde sie wahrscheinlich noch in der Türkei bleiben. Von einer Ehekrise ist von Volks Seite jedoch nicht die Rede. "Frank kommt mich dann besuchen", so Nathalie.