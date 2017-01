Ehe-Aus bei Schlagerstar Helmut Lotti

Im verflixten siebten Jahr trennt sich Schlagerstar Helmut Lotti (47) von seiner Frau, Journalistin Jelles van Riet.

Helmut Lotti ist wieder Single

Der aus Belgien stammende Musiker gab das Ehe-Aus in einem Brief an seine Fans auf Facebook bekannt.

"2017 wird für mich ein Jahr tiefgreifender Veränderungen: So werde ich hauptsächlich in Deutschland wohnen, dem Erfolg meines 'The Comeback Album' und der 'The Comeback Tour' hinterher. Ein Umzug, der nichts an meiner Treue zu Belgien ändern wird", verkündete der Sänger und fügte hinzu: "Diese Entscheidung hat aber auch eine weniger erfreuliche Seite. Auch wegen meines Umzugs werden sich Jelles und meine Wege trennen. Eine schwere, von Trauer begleitete Entscheidung, weshalb ich alle ausdrücklich darum bitten möchte, unsere Privatsphäre zu respektieren."

Foto: Facebook

Lotti: "Ich werde mich daher in Schweigen hüllen und es bei der Feststellung belassen, dass ich auf knapp zehn meist schöne, spannende und sehr intensive gemeinsame Jahre zurückblicke. Ich werde sie nie vergessen."

Damit geht für den Musiker die dritte Ehe zu Ende. Warum die Ehe des Paares, das im September 2009 geheiratet hat, in die Brüche gegangen ist, ist nicht bekannt.