Echt jetzt? Nino de Angelo will nach Rosenkrieg heiraten

So schnell ändern sich die Zeiten: Schlagersänger Nino de Angelo (51, "Jenseits von Eden") will seiner Frau Larissa nach einer kurzzeitigen Trennung erneut das Eheversprechen geben. "Wir werden am 7. Juli noch einmal auf die dänische Insel Fano zurückkehren, wo wir vor genau einem Jahr geheiratet haben. Dort werden wir uns erneut das Jawort geben", sagte der Musiker der "Bild"-Zeitung vom Montag."

Und wir wollen Kinder, endlich eine Familie gründen", betonte der Sänger. Das Paar hatte sich in den vergangenen Monaten einen auch öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg geliefert. "Es hat eben eine Weile gedauert, bis wir gemerkt haben, dass wir zusammengehören", meinte de Angelo gegenüber dem Blatt.