Eastwood: Streit um 287 Millionen Dollar

Der ehemalige Nachrichtensprecher, der die Journalistin während eines Interviews kennenlernte, soll ein Vermögen von umgerechnet rund 287 Millionen Euro besitzen. Für den 84-Jährigen war es die zweite Ehe. Seit Juni hat er auch wieder eine neue Freundin, Christina Sandera, mit der er bereits zusammengezogen sein soll.

Ein Freund verriet dem Magazin 'Us Weekly': "Sie ist sogar schon in das Haus eingezogen, in dem er vorher mit Dina gewohnt hat." Die insgesamt sieben Kinder des vierfachen Oscarpreisträgers, die er von fünf Frauen hat, haben Sandera, die im 'Mission Ranch Hotel' des Schauspielers in Carmel/ Kalifornien arbeitet, bereits kennengelernt.