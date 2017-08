Hauchdünner Pizzaboden – davon träumen Fans der italienischen Küche. Mit seinem Victoria Beckham-Vergleich ging ein britisches Take-away-Restaurant jedoch etwas zu weit und könnte sich mit seiner provokanten Werbeaktion nun sogar eine Klage von der Fashion-Designerin einhandeln.

Mit dem Slogan "Unser neuer Victoria Beckham-dünner Boden - nur zwei Millimeter dünn" rührt das Lokal "Sidhu Golden Fish & Chips" im englischen Battle Hill die Werbetrommel.

Dabei verwendet das Restaurant eine Comic-Zeichnung von dem ehemaligen Spice Girl, auf der es extrem abgemagert in Unterwäsche und mit einem Apfel in der Hand zu sehen ist.

"Das ist nicht dünn", heißt es über das Bild - im Gegensatz zur beworbenen Pizza.

Thoughts on this? Charities slam takeaway owner in N. Shields for trivialising anorexia. Advert offers pizza thinner than @victoriabeckham pic.twitter.com/IzFTbnvAdX