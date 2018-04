DSDS-Star Emilija Mihailova zieht für Playboy blank

Emilija hat es heuer bei DSDS unter die besten zehn Kandidaten geschafft. Ihre sinnliche Ausstrahlung ist auch Pop-Titan Dieter Bohlen nicht entgangen. "Diese Sexyness und dazu die Optik. Sowas wie dich haben wir hier noch nicht", schwärmte der DSDS-Juror einmal während der Sendung über Emilija.

Am Samstag (um 20.15 Uhr auf RTL) beginnen die Live-Shows bei DSDS. Da wird auch Emilija wieder ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Was für sie wichtig ist, um in den Motto-Shows weiterzukommen verriet sie dem Playboy: "Die richtige Song-Auswahl. Natürllich auch das passende sexy Outfit. Ich werde Gas geben, tanzen und versuchen, alles so authentisch wie möglich rüberzubringen."

