Drillinge für US-Sänger Pharrell Williams

Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Babys für Hit-Wunder Pharrell Williams! Der Sänger (43) und seine Ehefrau, Model und Designerin Helen (36), sind Eltern von Drillingen geworden, wie sein Management gegenüber dem Magazin "Vanity Fair" jetzt bestätigte. Die beiden haben bereits Sohn Rocket (8).

Mutter und Kinder seien "gesund und glücklich", so der der Sprecher, der aber Namen und Geschlechter der Babys noch nicht verraten wollte.

Bekannt wurde die Schwangerschaft von Helen (die beiden haben 2013 geheiratet) Ende September vergangenen Jahres bei einer Chanel-Party - damals war sie "erst" im fünften Monat und schon ein ordentliches Bäuchlein zeichnete sich ab.

Auch beruflich könnte es jetzt für den "Happy"-Sänger sehr erfolgreich weitergehen: Am 26. Februar werden in Los Angeles nämlich die Oscars verliehen - und Williams ist mit seinen Kollegen für den Film "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" in der Kategorie "Bester Film" nominiert. Er war für die musikalische Produktion verantwortlich.