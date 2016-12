Donatella Versace über zu wilden Partyjahre

Erstmals hat Star-Designerin Donatella Versace über ihre wilden Party-Zeiten erzählt. Sie sei in den 90er-Jahren ständig mit Kate Moss und Naomi Campbell in berüchtigten Clubs unterwegs gewesen.

Sie sei ein “richtig gefährliches“ Partygirl gewesen, so die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. “Wir waren wirklich gefährlich. Während dieser Zeit in den 1990ern war es dir erlaubt, alles zu tun. Es gab keine Limits. Oder zumindest dachten wir das. Wir haben alles getan, was du dir vorstellen kannst.“

Foto: AP/Luca Bruno

Die 61-Jährige bringt in Kürze ihre Biografie heraus und erzählt offen daraus: “Partys, Events – es hat alles sehr viel Spaß gemacht damals. Aber an einem bestimmten Punkt fing ich an, über mein Leben nachzudenken. Ich habe mich gefragt: 'Was mache ich hier? Was ist meine Zukunft?'“

Foto: REUTERS

Für ihre Kinder Allegra (30, Bild oben li.) und Daniel (26) habe sie schließlich die heftigen Partys aus ihrem Alltag gestrichen. “Es war um das Jahr 2005, 2006. Ich habe es für meine Kinder getan. Sie haben nichts zu mir gesagt, aber ich habe ihnen ins Gesicht geblickt und mir selbst gesagt: 'Ich muss mich für sie ändern.'“

Madonna steht ihr bei

Foto: versace

Auch über ihren ermordeten Bruder Gianni schreibt und spricht Donatella nun. 1997 ist sie in die großen Fußstapfen des gefeierten Designers getreten. Bis heute sei sie Freundin Madonna dankbar, die ihr direkt nach dem Mord beistand:

“Ich habe das Haus betreten und Madonna hat dort schon auf mich gewartet. Ich werde nie vergessen, was sie gemacht hat; sie war da, weil sie mich unterstützen wollte. Sie hat mich umarmt und ist viele, viele Stunden lang bei mir geblieben. Ich hätte nie gedacht, dass sie dort auf mich wartet. Ich werde ihr immer dankbar dafür sein.“

Aus dem Archiv:

Die Wandlung von Donatella