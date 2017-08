Der wohl unterhaltsamste Knast im deutschen Fernsehen füllt sich mit neuen "Häftlingen". Am 11. August ist es wieder so weit – die Sat.1-Belustigung und -Belästigung "Promi Big Brother" geht in die aktuelle, insgesamt fünfte Runde. Die Namen der Halb- und Viertel-VIPs sickerten jetzt über die Bildzeitung durch.

Diese Sechs ziehen in den Container

Steffen von der Beeck (43), Medienberater. Er war Manager & Verlobter von Schauspielerin Jenny Elvers (45). Angeblich flogen in dieser Verbindung die Fetzen. Nun treffen die beiden aufeinander: Denn Elvers soll bei Big Brother die Expertin geben - und das Verhalten der Kandidaten kommentieren.

Sarah Knappik (30), Model. Die blonde Beauty behauptete sich bereits 2011 im RTL-Dschungelcamp. Sie scheut keine Konflikte: "Ich bin brutal, aber nur verbal."

Foto: /Instagram/Sarah Knappik

Zachi Noy (64), israelischer Schauspieler. Das einstige "Eis am Stiel"-Dickerl träumt seit 1978 von einem Comeback als Star: "Ich habe noch nie etwas gewonnen." Zuletzt war er Richard Lugners Logen-Lustiger beim Opernball 2011 (neben Larry Hagman und Ruby Rubacuori).

Foto: /Helmut Werner Management

Evelyn Burdecki (28), Bachelor-Babe. Sie war angeblich schon eine Nacht lang in der Ferienvilla von Leonardo DiCaprio (42). Aber das reicht ihr halt noch nicht ...

Foto: /Facebook/Evelyn Burdecki

Maria Hering (30), Fitness-Bloggerin. Das einzig Lustige ist ihr Spitzname: "Mucki Maus" (Bildzeitung).

Foto: facebook

Claudia Obert (55), Modemacherin. Gilt als Hamburgs schrillste High-Society-Lady mit namhaften Kunden. Jetzt gibt sie sich mit "VUPs" ab (Very Unimportant Persons).