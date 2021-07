"Diese Bauern": Nathalie Volk lästert über Heimat

Nathalie Volk will nichts mehr von ihrem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, wissen.

Die 20-Jährige lebt derzeit durch ihren millionenschweren Freund Frank Otto in einer Villa in Hamburg. Der Sender RTL ist mit ihr und ihrer Mutter zurück zu ihren Wurzeln gekehrt - nach Soltau. Volk ließ in dem Interview plötzlich kein gutes Haar an dem Ort:

"Wir stehen gerade mitten im Epizentrum meines Tiefpunkts. Ich habe hier keine schönen Erinnerungen. Das ist für mich hier ein Dorf. Und am Ende hat sich dieses Dorf auch entsprechend verhalten und seinen Hass und seinen Neid in die Öffentlichkeit rausgelassen."