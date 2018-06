Die VIVA-Moderatoren einst & heute

Eine Prostituierte spielte sie beispielsweise in "Rette deine Haut". In der Krimireihe "Nachtschicht" gab sie 2003 eine Kommissarin. Sie beschäftigte sich viel mit ihrer Heimat, drehte eine Doku und schrieb 2007 das Buch "Mein Leben in Deutschland und Vietnam". Zuletzt war sie in "Christine. Perfekt war gestern!" zu sehen. Die Serie mit Diane Ampft wird nach schwachen Quoten aber nicht weiter produziert.