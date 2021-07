Desi Treichl-Stürgkh: "Bin wieder zu Hause angekommen"

Auf über 4300 Ausstellungsfläche dreht sich im Wiener Semperdepot wieder alles ums Thema "Design, Architektur und Interieur". Der KURIER hat schon vorab eine völlig entspannte H.O.M.E.-Herausgeberin & Veranstalterin Desirée Treichl-Stürgkh (51) zum Interview getroffen.

"Jetzt spüre ich einfach wieder diese Sehnsucht, die schon länger in mir gesteckt hat, wieder in diesem kreativen Bereich, in dem ich groß geworden bin und der mich so erfüllt hat, zu arbeiten. Ich mach’ das jetzt seit drei Wochen und fühle mich super gut und es kommen 1000 Ideen", lacht sie. "Es ist gut so, wie es war, und es ist gut so, wie es ist. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder zu Hause angekommen", gesteht Treichl-Stürgkh, die den Opernball komplett hinter sich gelassen hat.

"Für mich war es eine schöne Zeit, ich habe ihr so viel zu verdanken, habe viele Freunde gefunden und für mich selber viel gelernt, bin auch an meine Grenzen gegangen." Und damit es ja nicht fad wird, hat sie bereits neue Projekte in Planung.

"Ich bin am Beginn einer total neuen Geschichte, die mich ein bisschen fordert und auch stresst. Ich tauche in ein neues Gebiet ein, aber mehr wird noch nicht verraten", zwinkert sie.

Verraten hat sie dafür aber, was derzeit in Sachen Wohnen völlig im Trend liegt – und zwar sollte man da unbedingt "blau machen". "Auf der letzten Mailänder Möbelmesse waren wahnsinnig viele Blautöne zu sehen. Von Ocean über Hellblau bis hin zum 50er-Jahre-pastelligen Blau. Überhaupt sind momentan diese Pastelltöne, die auch in der Mode stark vorkommen, sehr gefragt", weiß sie. Auch sie selbst verändert gerne immer wieder etwas bei sich zu Hause. "Ich bin eine, die irrsinnig gerne ausmalt, die auf Farben, auf Stimmung geht", so Desi, die jetzt auch für ihre drei Söhne, Alfred (17), Jakob (16) und Paul (am Sonntag 14), ein eigenes Kinderwohnzimmer eingerichtet hat. "Das habe ich jetzt alles in Camouflage gemacht. Finde das für das Teenageralter cool. Ich möchte, dass meine Kinder mit ihren Freunden auch gerne zu Hause sind, ihren eigenen Bereich haben und nicht immer weggehen."