Erst vor einigen Wochen wurde behauptet, dass Nicole Kidman und Keith Urban mit einem sogenannten Couples Retreat - also Urlaub mit Paartherapie - versuchen ihre kriselnde Ehe zu retten.

Wirklich harmonisch scheint es dennoch nicht zwischen der Schauspielerin und dem Musiker zuzugehen. Kurz vor einem Auftritt am Red Carpet bei der Premiere von Nicoles "Lion" in Sydney wurden die beiden von Augenzeugen dabei beobachet wie sie sich heftig stritten. Kidman soll Urban übel beleidigt haben und umgekehrt.

Foto: AP/Mark Rogers Offenbar haben einige kurze Interviews zu dem Streit geführt, die sie zusammen im Vorfeld führten. Angeblich sei Urban immer mehr genervt, dass Nicole ständig beruflichen Verpflichtungen nachgehe, auch zu Weihnachten.

„Der Plan war, sich in Sydney zu treffen, um mit der Familie Weihnachten zu verbringen, die Arbeit ein paar Wochen ruhen zu lassen und sich endlich mal nur auf sich zu konzentrieren“, sagt der Insider gegenüber „New Idea“.

Aber Kidman will nach ihrer Auszeit wegen ihrer zwei kleinen Töchter nun wieder vermehrt Filme drehen: „Nicole ist es leid, dass Keith permanent schmollt. Er muss begreifen, dass Nicole ihre Karriere wichtig ist und anfangen, sie mehr zu unterstützen. Es ist sehr frustrierend für sie.“

Foto: Andy Kropa/Invision/AP Nach dem kurzen Wortgefecht gab man sich ganz schnell wieder versöhnlich für die Kameras. Für ihre Leistung in dem Drama "Lion" erhofft sich Kidman eine Oscarnominierung.

