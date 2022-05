Der Gentleman mit anzüglichen Texten: Roland Kaiser wird 70

Roland Kaiser ist eine halbe Stunde zu früh: Mit Weste, Einstecktuch, Jeans und Turnschuhen kommt er zum Interview in die Berliner Räume seiner Konzertagentur. An seiner Seite: seine Frau Silvia. Kaiser umarmt die Mitarbeiterinnen, grüßt freundlich in alle Räume und zieht zum Fototermin sein Sakko über. So kennen ihn seine Fans: als Gentleman des Schlagers. Am Dienstag wird er 70 Jahre alt.

Schlager-Star Roland Kaiser feiert 70. Geburtstag

Kaiser kommt direkt von einem Termin. Man wolle einen Fernsehfilm über sein Leben drehen. Sicher keine schlechte Idee. Er selbst spricht von einem "abwechslungsreichen und spannenden Leben".

Die leibliche Mutter, bei der Geburt gerade mal 16 Jahre alt, setzt ihr Baby vor einem Nonnen-Stift aus und gibt es zur Adoption frei. Kaiser wächst bei einer alleinerziehenden Reinigungskraft im Berliner Stadtteil Wedding auf. Als Teenager sieht er mit an, wie sie beim Wäscheaufhängen einen Herzinfarkt erleidet und später stirbt.