Der Ausgangsbeschränkung zum Trotz: Ivanka Trump besuchte Golfclub

Ob die kürzlich angetretene Reise von Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner "notwendig" war, löste nun eine Debatte aus. Die beiden brachen vergangene Woche mit ihren Kindern nach New Jersey auf, um dort das jüdische Pessach-Fest zu feiern. Wie die New York Times berichtet, besuchte die Familie dort den Trump National Golf Club Bedminster.

Corona: An Richtlinien sollen sich "die Anderen" halten?

New Jersey zählt aktuell zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Bundesstaaten. Obwohl das Weiße Haus in einem Statement versuchte, zu beschwichtigen (der Golfclub sei derzeit ohnehin für die Öffentlichkeit geschlossen), brachte Trump und Kushner ihr "Ausflug" Kritik ein. Nicht zuletzt, weil Ivanka Trump in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Erklärungen abgegeben hat, in denen sie ihre Mitbürger aufforderte, zu Hause zu bleiben und sich an die Vorgaben der Regierung zu halten.

Die 38-Jährige verbreitete am Sonntagabend auf Twitter beispielsweise ein Foto, das sie und ihre acht Jahre alte Tochter Arabella jeweils mit einem Mund-Nasen-Schutz zeigt. Die Masken hätten die beiden selbst gemacht, twitterte Trump. "Sie können online Anleitungen finden, wie man Masken macht", schrieb sie weiter und rief ihre Anhänger dazu auf, den Empfehlungen der US-Gesundheitsbehörde CDC zu folgen. Die CDC hatte empfohlen, zur Eindämmung der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit Stoffmasken zu tragen, die Mund und Nase abdeckten. Die Empfehlung gilt demnach besonders für Gebiete, in denen es bereits viele Infektionen gibt.

Präsident Trump hatte zuvor angegeben, selbst keine Maske tragen zu wollen.