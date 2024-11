Denzel Washington: Warnung vor politischer Manipulation

Der zweifache Oscarpreisträger Denzel Washington gehört zu den ganz Großen in Hollywood, wird von allen Seiten respektiert. Sein Wort hat also Gewicht. Bezüglich der politischen Situation in den USA nimmt sich der 69-Jährige (deshalb?) kein Blatt vor den Mund und warnt, dass man weder den Demokraten noch den Republikanern trauen könne.