Demi Moore: Scientologin aus Verzweiflung?

Für Demi Moore läuft es seit einigen Jahren nicht wirklich rosig - was die berufliche Karriere aber auch das Privatleben angeht. Mehr als kurze Techtelmechtel mit meist jüngeren Männern hatte die die 54-Jährige nach dem Ehe-Aus mit Ashton Kutcher vor fünf Jahren nicht.

Aus dem letzten Flirt mit dem frisch getrennten Tobey Maguire wurde offenbar auch nichts Ernsteres, obwohl die Schauspielerin angeblich wieder äußerst gerne eine Beziehung hätte und sich einsam fühlen soll.

Nun berichten US-Klatschblätter, dass sich Demi in ihrer Verzweiflung vermehrt Scientology zuwenden soll. Zuvor hatte sich der Star schon dem Kabbala-Glauben zugewandt, jetzt aber soll sie in die Fänge der umstrittenen Glaubensgemeinschaft geraten sein. Laut 'Radar Online' erklärte ein Insider, dass eine Mitgliedschaft von Moore nicht ausgeschlossen sei:

"Ihre Mutter war Mitglied bei Scientology undDemi war daran gewöhnt, zu Meetings von Scientology zu gehen. Als sie mit Bruce Willis zusammenkam, hat er ihr untersagt, weiter hinzugehen."

Foto: AP/Chris Weeks

Durch ihren jungen Ex-Freund Sean Friday (27) soll sich der Hollywoodstar der Sekte wieder angenähert haben. Sean Fridays Vater ist ein hochrangiges Scientology-Mitgliedern.

„Sie weiß, dass eine Unterstützung ihrerseits ein Riesencoup für Scientology wäre, deswegen sucht sie im Moment nur sehr diskret Kontakt. Aber sie fühlt, dass in ihrem Leben etwas fehlt."

