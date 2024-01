Dekadenter Lifestyle enthüllt: Wie Albert und Charlène ihr Vermögen verprassen

Das Fürstenpaar von Monaco sieht sich einmal mehr mit unliebsamen Enthüllungen konfrontiert: Die französische Tageszeitung Le Monde hat Auszüge der Notizbücher von Fürst Alberts früheren Vermögensverwalter Claude Palmero veröffentlicht. Demzufolge soll der Monegasse ein separates Bankkonto geführt haben, um seine frühere Geliebte Nicole Coste und seine unehelichen Kinder zu bezahlen. Hinzu kommen vermeintlich exzessive Ausgaben seiner Frau Charlène, deren Familie ebenfalls auf der Gehaltsliste steht.

Charlène: Millionen verprasst und illegale Migranten beschäftigt?

Claude Palmero machte sich Notizen in einer Reihe von fünf dicken Notizbüchern, und Auszüge daraus gelangten nun in zwei französische Zeitungen. Le Monde zufolge soll Charlène allein fünfzehn Millionen Taschengeld in acht Jahren verprasst haben. Aus den Unterlagen gehe hervor, dass die ehemalige Profischwimmerin rund 1 Million Euro Taschengeld pro Jahr bekam. 2019 stellte Palermo fest, dass die Fürstin binnen acht Jahren rund 15 Millionen Euro ausgegeben hatte.

