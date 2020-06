K.I.T.T. vor dem Volksgarten

Gumball 3000. Gerade posierten David Hasselhoff und seine Freundin Hayley Roberts auf dem Red Carpet in Cannes. Am Donnerstag kommen sie als Teilnehmer der Gumball-3000-Rallye nach Wien zur Party in die Disco im Volksgarten. Eine Parade von 120 Autos wird erwartet. Allen voran das Batmobil von zwei Saudis, die sich den Nachbau des Vehikels 1,65 Mio. € kosten ließen. Und natürlich der original „ K.I.T.T.“ aus „ Knight Rider“. Heuriges Motto des Rennens: Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, kann nicht gewinnen.