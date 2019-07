David Bowies Sohn wird zum ersten Mal Vater

Ducan Jones ist das Kind aus David Bowies früheren Ehe mit Angela Barnett. Nach der Scheidung des Paares Anfang der 1980er hatte Bowie das alleinige Sorgerecht erhalten. Jones wuchs in Berlin, London und der Schweiz auf. Mit 14 kam er in ein schottisches Internat. 1995 machte Ducan Jones seinen Bachelor in Philosophie am College of Wooster. Sein Studium an der Vanderbilt University in Tennessee brach er ab, um Regie an der Londoner Film School zu studieren.