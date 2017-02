So stilsicher wie heute ist David Beckham nicht immer gewesen. In der Vergangenheit hat sich der 41-Jährige so manches Mode-Malheur geleistet. Heute kann der Ex-Kicker über die Styling-Pannen von früher nur lachen.

Beckham über Modegeschmack von früher

So auch über den weißen Anzug, den er 1999 bei seiner Hochzeit mit Victoria Beckham (42) getragen hat. Über den lästerte der Brite jetzt in der BBC Radio-Sendung "Desert Island Discs"Show: "Ich hatte sogar einen lila Hut. Ich sah aus wie einer von 'Dumm und Dümmer'. Was hab ich mir dabei gedacht?"

Foto: /instagram

Aus seinen modischen Fehlern hat David Beckham inzwischen aber gelernt - was ihm 2015 auch den begehrten Titel "Sexiest Man Alive" einbrachte.

Doch nicht nur in Sachen Styling musste sich David Beckham erst ausprobieren. Auch in seiner Ehe sei nicht immer alles nach Plan verlaufen.

Doch das sieht der Ehemann von Fashiondesignerin Victoria eher als Herausforderung: "Natürlich macht man über die Jahre mal Fehler, und wir wissen alle, dass eine Ehe manchmal schwierig sein kann, aber man muss eben daran arbeiten."

200 Millionen: Der neue Wohntraum der Beckhams