Das waren die coolsten Promi-Hochzeiten 2017

Miranda Kerr, Pippa Middleton oder Ekaterina von Hannover haben zwar opulent aber nicht unbedingt gerade locker und lässig "Ja" gesagt. Wir haben die Top-Fünf der coolsten Promi-Hochzeiten gekürt.

Platz 5: Samira Wiley and Lauren Morelli

Lauren ist eine bekannte Autorin von Serien wie "Orange Is The New Black", Samira ist Schauspielerin und Star der Serie "Orange Is The New Black". Am Set der Netflix-Produktion haben sich die beiden kennen und lieben gelernt. Im Frühjahr wurde nun eine wunderschön entspannte Hochzeit gefeiert mit zwei traumhaften Brautkleidern.

Congratulations to @oitnb's @whododatlikedat and @lomorelli who were married is sunny Palm Springs yesterday. Stunning gowns by the amazing @csiriano. Planning and design @bethhelmstetter. As first reported and featured on @martha_weddings photo assistant @nancyvilla #marthaweddings #phaseone #phaseonedigitalback #captureone Ein Beitrag geteilt von Fine Art Wedding Photographer (@josevilla) am 26. Mär 2017 um 7:48 Uhr

Gah. My heart. [email protected] Ein Beitrag geteilt von Lauren Morelli (@lomorelli) am 30. Mai 2017 um 11:22 Uhr

Platz 4: Penn Badgley & Domino Kirke

Die beiden New Yorker Szenegänger haben gleich zwei Mal Hochzeit gefeiert. Der "Gossip Girl"-Star (und Ex-Lover von Blake Lively und Zoe Kravitz) und die Musikerin (und Schwester von "Girls"-Darstellerin Jemima Kirke) trauten sich im Februar standesamtlich, danach gab es eine kleine Party in einem In-Lokal.

Im Juni wurde dann noch einmal groß gefeiert, mit gleich mehreren Brautkleidern für Domino und vielen Promi-Gästen wie Heidi Klum, Zac Posen oder Debra Messing. Auf ein allzu konventionelles Hochzeitkleid hat die Exzentrikerin verzichtet. Stattdessen gab es Vintage-Style und ein nudefarbenes Kleid am Abend. Die beiden feierten ihre Hochzeit ohne viel Tamtam und Perfektionswahn.

Photo by @charlotte_olympia dress and head piece by @newyorkvintageinc ☄️ Ein Beitrag geteilt von Domino Kirke (@dominokirke) am 26. Jun 2017 um 12:21 Uhr

Send it on ... ❣️ Ein Beitrag geteilt von Domino Kirke (@dominokirke) am 28. Jun 2017 um 20:48 Uhr

???? the most beautiful bride????✨congratulations Domino you deserve the moon and the stars✨ ???? Ein Beitrag geteilt von tara summers (@tarasummers) am 25. Jun 2017 um 7:53 Uhr

Platz 3: Arizona Muse & Boniface Verney-Carron

Das Topmodel hat ihren Langzeit-Freund Boniface Verney-Carron in London geheiratet. In einem zarten Seidenkleid von Temperley London und Schmuck von Chopard ging es mit engen Freunden nach der Trauung ins legendäre Hardy's, wo die Clique ausgelassen feierte.

"Es war genauso, wie ich es gesagt habe - der schönste Tag im meinem Leben", so Arizona Muse über ihre Hochzeit. Vor sieben Jahren sind das Model und der Osteopath zusammen gekommen. Damals war das Model frisch getrennt und erzog den einjährigen Sohn Nikko alleine.

My husband, I loved every single second of marrying you yesterday. It was as I had been told it would be, the happiest day of my life. @boniface_vc Ein Beitrag geteilt von Arizona Muse (@arizona_muse) am 18. Jun 2017 um 13:30 Uhr

❤️???????? Ein Beitrag geteilt von Boniface (@boniface_vc) am 21. Jun 2017 um 3:34 Uhr

With the bros' @arizona_muse @teddymuse @la_verney_carron Ein Beitrag geteilt von Boniface (@boniface_vc) am 17. Jun 2017 um 11:42 Uhr

Platz 2: Ally Hilfiger & Steve Hash

Sechs Jahre sind sie ein Paar, eine zweijährige Tochter (Harley) haben sie schon gemeinsam - jetzt wurde bei Designer-Tochter Ally Hilfiger und Fotograf Steve Hash auf Mustique "Ja" zueinander gesagt. Direkt am Strand wurde die Zeremonie abgehalten, kein Geringerer als Stones-Gitarrist Ronnie Wood spielte das Hochzeitsständchen.

Das exklusive Brautkleid aus Seide mit besticktem Cape hat Ally gemeinsam mit Papa Thommy Hilfiger entworfen. Am Abend wurde dann unter freiem Himmel weiter gefeiertweiter, nachdem die Braut in einen sexy Kleid mit Ledergürtel geschlüpft ist.

So happy for my daughter Ally's wedding to @Steve hash. Photo credit @Eshander Ein Beitrag geteilt von Tommy Hilfiger (@thomasjhilfiger) am 27. Jun 2017 um 8:38 Uhr

Congratulations @allyhilfiger & @stevehash #thefacinator #hilfigerhashwedding #mustique Ein Beitrag geteilt von D O U G L A S F R I E D M A N (@thefacinator) am 26. Jun 2017 um 8:06 Uhr

An unimaginably long dinner table for the wedding reception of @allyhilfiger and @stevehash #thefacinator #mustique #hilfigerhashwedding Ein Beitrag geteilt von D O U G L A S F R I E D M A N (@thefacinator) am 26. Jun 2017 um 5:20 Uhr

Platz 1: Bianca Balti & Matthew McRae

Schon 2006 hat das italienische Topmodel Bianca Balti ihr Eheglück mit dem römischen Fotografen Christian Lucidi versucht. Nach einer gemeinsamen Tochter ließ sich das Paar aber scheiden. Jetzt hat sich die 33-Jährige noch einmal getraut und Matthew McRae geheiratet. Auch mit ihm hat sie seit 2015 eine Tochter.

Äußerst geschmackvoll, ganz locker und in ein Brautkleid von Dolce & Gabbana gehüllt, hat die Italienerin in Orange County in Kalifornien zum zweiten Mal "Ja" gesagt. Und bei diesen Bildern kann man tatsächlich ganz schnell Lust auf mehrere Hochzeitsfeste bekommen ...

Foto: instagram

Foto: instagram Foto: instagram Foto: instagram