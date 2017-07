Immer mehr Modekritiker kann Melania Trump mit ihren sorgfältig gewählten, raffinierten Outfits überzeugen. Auch bei ihrem Frankreich-Besuch waren unzählige Fashionistas entzückt von den Kleidern der US-First-Lady. "Wir wissen nichts über sie, aber sie ist eine elegante Frau", so eine französische Passantin im Interview mit USA Today.

Ihr Stylist Hervé Pierre hat ausführlich über Melanias Blumen-Kleidchen im Magazin WWD referiert, das sie am Bastille Day in Frankreich trug.

Foto: AP/Christophe Archambault

Foto: REUTERS/CHARLES PLATIAU Foto: REUTERS/POOL

Foto: REUTERS/CHARLES PLATIAU "Es ist so chic. Als ich es gesehen habe, wusste ich: 'Das ist das Kleid'. Es ist eine Reminiszenz auf die Blüten- und Blumenmuster damals" - die auf der Champs-Élysée im Mai 1945 getragen wurden, während man die Freiheit nach dem zweiten Weltkrieg feierte, so der Stylist.

Das Kleid ist von Valentino - ein Label, in dem sich Mrs. Trump immer öfter zeigt.

Foto: valentino

Schnäppchen?

Das Jaquard Dress aus der Resort Kollektion 2017, die vom kubanischen Lifestlye inspiriert wurde - dürfte um die 5000 Euro kosten.

Fast ein Schnäppchen, wenn man sich Melanias Dolce & Gabbana Mantel in Erinnerung ruft, den sie im Frühjahr in Sizilien ausführte - Kostenpunkt: 50.000 Euro.

Foto: AP/Domenico Stinellis

In den letzten Jahren hat sich die First Lady ganz schön verändert.

