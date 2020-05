Daniela Ziegler: "Ich bin nicht streng"

Daniela Ziegler in der spanischen Hofreitschule am 18.01.2013 in Wien

Musical ist das Stichwort. Die Deutsche ist zwar einem breiten Publikum durch ihre Fernsehrollen in Serien wie „Ein Fall für zwei“, „Tatort“, „SOKO Kitzbühel“, „Der Fürst und das Mädchen“ und aus Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen bekannt – will sich aber, wie sie sagt „anders fühlen und Grenzen ausloten“. Neben Film-, Fernsehen und Theater sind es Musical-Rollen, die sie erfüllen und die sie seit Beginn ihrer Karriere auf die Bühne ziehen. „Das Musical-begeisterte Publikum kennt mich schon aus vielen Rollen, die ich gesungen habe und es waren ja auch tolle Rollen“: „Evita“, „ Chicago “, „ Sunset Boulevard “, „Follies“, „Victor und Victoria“ und zuletzt als Mutter Oberin in „Sister Act“. Daniela Ziegler spricht leise und nippt an ihrer Tasse Tee. „Die Leute kennen mich meist vom Fernsehen, aber ich habe drei Standbeine – ich mache Musical, Theater und Fernsehen“, betont Ziegler , als ob sie nicht nur für ihre Rollen in Serien bekannt sein will. Ihre häufigste Figur: eine kühle oder adelige Frau. Parallelen sieht sie keine. „Ich spiele zwar oft strenge Rollen, bin aber im echten Leben natürlich nicht so. Man macht drei, vier Mal eine Sache gut im Fernsehen und dann wollen Macher immer wieder so besetzen.“ Reizvoller findet sie es, unterschiedliche Rollen zu spielen und „dass ich mit Musik zu tun habe – meine große Leidenschaft.“