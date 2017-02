Jahrelang galten sie als Vorzeigepaar, doch nun bröckelt auch bei Daniel Craig und Rachel Weisz die Fassade vom perfekten Eheglück. Das Paar soll in einer tiefen Beziehungskrise stecken und einander kaum noch sehen. Der Grund: Rachel Weisz' Karrierepläne.

Craig & Weisz: Kostet der Job sie ihre Ehe?

Mit seinem Job als "James Bond" war Daniel Craig jahrelang der Großverdiener in seiner Ehe mit Weisz. Rachel nahm in den vergangenen Jahren eher mit kleineren Rollen vorlieb. Nun will sie ihre Filmkarriere wieder ankurbeln: 2017 wird sie in gleich drei Streifen zu sehen sein. Drei weitere Verträge für Filme, die 2018 erscheinen, hat sich die 46–Jährige auch schon gesichert.

Craig stand zuletzt für seine neue Serie "Purity" und die Filme "Logan Lucky" sowie "Kings" an der Seite von Halle Berry vor der Kamera.

Die vielen Dreharbeiten sollen die Beziehung des Hollywoodpaares allerdings zunehmend belasten. Während Weisz zuletzt "Disobedience" in London drehte, war Craig in Kalifornien beschäftigt. Der letzte gemeinsame Auftritt des Paares war im Dezember 2015. Seitdem haben sich Craig und Weisz nicht mehr gemeinsam blicken lassen und sollen so gut wie getrennte Leben führen.

"Sie sind schon länger unglücklich und haben sich vergangenes Jahr fast getrennt", erzählt ein Insider gegenüber Radar Online. "Bei dem Zeitunterschied und ihrem Fokus auf die Arbeit, würde es niemanden wundern, wenn sie sich trennen würden. Rachel will ihre Karriere dieses Jahr neu entfachen, was Daniel das Herz bricht."

Foto: pps.at

Schon vor einiger Zeit wurde gemunkelt, dass Craig die Rolle des 007 für seine Frau aufgeben wollte. "Rachel fühlt sich von Bond überschattet", erzählte damals ein Insider dem Klatschblatt National Enquirer.

Nun sollen Rachels beruflichen Pläne Daniel Craig verunsichern. Medienberichten zufolge soll Weisz obendrein gern mal mit Kollegen flirten – was Craig noch weniger gefallen soll. Dem "Bond"-Star hingegen wurde zuletzt eine enge Bindung zu Angelina Jolie nachgesagt (dazu mehr).

Foto: pps.at Zu ihren angeblichen Beziehungsproblemen hat sich das Paar bisher aber nicht persönlich geäußert. In einem Interview hatte Craig allerdings einmal angedeutet, wie schlimm es für ihn wäre, von seiner Frau getrennt zu leben: "Alleine zu sein wäre traurig, krank und seltsam. Ich vertraue mir selbst nicht. Ich brauche diese Balance."

Daniel Craig und Rachel Weisz sind seit 2011 verheiratet. Weisz war zuvor mit Regisseur Darren Aronofsky verlobt, mit dem sie auch einen zehnjährigen Sohn hat.

Aus dem Archiv:

Veränderter Daniel Craig: 007 als blonder Häftling