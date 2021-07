Craig ist nicht mehr 007: TV-Serie statt Bond

40 Millionen Euro hat er an seinem letzten 007-Abenteuer verdient. Jetzt kann Craig sich kreativeren aber weniger gut bezalten Projekten widmen.

Ein Sender für die neue Serie ist noch nicht gefunden. Die Macher hinter "Purity" (dt. Unschuld) klingen aber vielversprechend: Starproduzent Scott Rudin ("No Country For Old Men") will das Projekt realisieren. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman von Jonathan Franzen. Der Bestsellerautor wird selbst am Drehbuch mitschrieben.