Dancing Stars: "Mit Tanzschuhen wie Hauspatschen"

Der Sieg der 41-Jährigen ist auch ein Sieg der Jury. Die sich mit Maximalwertungen und euphorischen Kommentaren überbot. Endlich, im Gegensatz zu früheren Sendungen, wo tollpatschige Tanzbären zu Publikumslieblingen erkoren wurden (Kolumne unten) , waren die Anrufer einer Meinung mit der Profi-Jury.

Gastjurorin Karina Sarkissova vermeinte zu erkennen, Wirtenberger fühle sich "in Tanzschuhen genauso wohl wie in Hauspatschen." Was bei ihr, Sarkissova, "Gänsehaut" auslöse. Und alle miteinander wollten sie der sonnengebräunten Volksmusikantin für ihren Jive im grün-gelben Papageien-Kostüm noch viel mehr als die möglichen maximalen zehn Punkte geben. "So getanzt wie deine Beine hab ich noch fast nie gesehen", (sic!) frohlockte Fachfrau Nicole Burns-Hansen bereits in einer früheren Sendung angesichts Wirtenbergers Vorführung. Ein Sieg ist das auch für Wirtenbergers kolportiert strengen Tanzpartner Balázs Ekker, der sich nun endlich, nach dem er schon zwei Mal im Finale gestanden war, als Sieger unter den Profis bezeichnen darf. Das Paar beeindruckte mit Slowfox, Jive sowie einem Medley aus Brahms' Ungarischen Tänzen und einer Nummer von Wirtenberbergers Schlagerband "Die Seer" - samt kariertem Tischtuch.