Dalai Lama, Bierlein, Queen und Co.: Wen die Österreicher am meisten bewundern

Die Top 10 bei den Herren komplettieren Microsoft-Gründer Bill Gates (Platz 6), Tesla-Gründer Elon Musk (Platz 7), Papst Franziskus (Platz 8), der russische Präsident Vladimir Putin (Platz 9) und Schauspieler Jackie Chan (Platz 10).

Mit Platz 11 verfehlte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nur knapp einen Platz in den Top 10. Immerhin spielt er mit dieser Platzierung die berühmten Kicker Cristiano Ronaldo (Platz 14) und Lionel Messi (Platz 15) aus.

Die Power-Frauen führt ganz klar eine blaublütige Dame an: Queen Elizabeth II. Und was Barack Obama bei den Männern schafft, erledigt seine Frau Michelle Obama bei den Frauen: Sie schnappte sich den zweiten Platz. Rockröhre Tina Turner (Platz 3), die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (Platz 4) und Hollywoodstar Angelina Jolie (Platz 5) sicherten sich einen Platz in den Top 5.