Nach 22 Jahren haben sich Cuba Gooding Jr. (49) und seine Frau Sara Kapfer getrennt. Das Paar war seit der Highschool zusammen. Nun reichte Kapfer laut TMZ die Scheidung ein.

Cuba Gooding Jr.: Scheidung von Highschool-Liebe

Bereits im April 2014 hatte sich Sara Kapfer gewegn "unüberbrückbarer Differenzen" zur Trennung geschieden. Die Scheidungspapiere hat sie aber erst jetzt bei Gericht eingereicht.

Foto: AP/Chris Carlson

TMZ zufolge fordert Cuba Gooding Jr. gemeinsames Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Piper und will Sara. Er erklärte sich bereit, Unterhalt zu zahlen. Die beiden Söhne Spencer und Mason sind bereits volljährig.

15 Millionen-Vermögen

Die Einnahmen der letzten beiden Jahre nach der Trennung will der Oscar-Preisträger allerdings für sich behalten. Cuba Gooding Jrs. Vermögen wird auf 15 Millionen Dollar geschätzt. Seit 2014 ist der neben mehreren Filmen auch für die in den USA erfolgreiche Serie "The "People vs O.J. Simpson: American Crime Story" vor der Kamera gestanden.

Cuba Gooding Jr. und seine Nochehefrau hatten 1994 geheiratet. Zu ihrer Trennung haben sich die beiden bisher nicht geäußert. US-Medien spekulieren, dass die räumliche Distanz zum Ehe-Aus geführt hat: Während Kapfer daheim die Kinder hütete, sei Gooding Jr. mit Dreharbeiten rund um den Globus beschäftigt gewesen.