Es war ein bewegender Sommer für Cristiano Ronaldo: Nachdem er im Juni von einer Leihmutter zum Vater von Zwillingen gemacht worden war, wurde bekannt, dass auch seine Freundin Georgina Rodriguez ein Kind von ihm erwartet. Nun wird spekuliert, dass für den Kicker bald die Hochzeitglocken läuten könnten.

Ronaldo: Verlobung mit Georgina Rodriguez?

Grund für das Gerücht gibt ein Foto, das seine Freundin mit einem verdächtigen Diamantklunker am Ringfinger zeigt. Die Tänzerin präsentierte den neuen Ring bei einem Fußballmatch, das sie vor wenigen Tagen zusammen mit Ronaldo besuchte. Nun wird gemunkelt, der 32-Jährige habe der schwangeren Tänzerin einen Antrag gemacht.

Is Cristiano Ronaldo engaged? Pregnant girlfriend Georgina Rodriguez spotted with diamond ring https://t.co/yAo1o1IXKn pic.twitter.com/EM8SSl56au — ujomoh frank (@ujomohfrank1) 18. September 2017

Ein Diamant-Experte mutmaßt gegenüber dem britischen Hello!-Magazin: "Es sieht aus, als hätte Cristiano Georgina einen Solitär-Ring mit einem massiven Diamanten im Smaragdschliff geschenkt. Der Ring wirkt, als hätte er mindestens 5 Karat."

Den Wert des Schmuckstücks schätzt der Experte auf rund 150.000 bis 200.000 britische Pfund - also zwischen 132.000 und 177.000 Euro Euro. "Diese Art von Ring ist in der Celebrity-Welt sehr beliebt. Victoria Beckham, Beyoncé und Kim Kardashian haben auch so einen", so der Schmuck-Kenner.

Patchwork-Familie

Ob es sich bei dem teuren Klunker tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, wird sich erst zeigen. Das gemeinsame Familienglück mit den Zwillingen Mateo und Eva sowie Cristianos Sohn Cristiano Ronaldo Jr. scheinen die werdenden Eltern jedenfalls zu genießen.