"Cinderella" Lily James tanzt am Opernball

Sie gilt momentan als der Shooting-Star Hollywoods! Lily James (28) glänzte in unzähligen Filmen wie zum Beispiel "Zorn der Titanen", spielte mit in dem Serien-Hit "Downton Abbey", dafür wurde sie 2015 und 2016 sogar mit dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet.

2015 verzauberte sie an der Seite der bösen Schwiegermutter Cate Blanchett in "Cinderella". 2016 spielte sie im Blockbuster "Exception" an der Seite von Christopher Plummer und Jai Courtney. Im Jahr 2017 war sie im Actionfilm "Baby Driver" zu sehen. Und sie gehört auch zum Cast von "Mama Mia 2".

Jetzt kommt Lily James nach Wien - am 8. Februar wird sie beim Wiener Opernball in der Loge von Unternehmer Klemens Hallmann Platz nehmen. Neben dem deutschen Schauspieler Heiner Lauterbach und dessen Ehefrau Viktoria, Künstler Erwin Wurm und Elise Mougin sowie Starfotograf Michel Compte.