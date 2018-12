Chloe Moretz: Brooklyn Becker-Ex datet jetzt eine Frau

Im April dieses Jahres endete die Beziehung von Promi-Spross Brooklyn Beckham und seiner Freundin Chloe Moretz – nachdem der 19-Jährige beim Schmusen mit Model Lexi Wood erwischt wurde. Von dem Liebes-Aus scheint sich Moretz inzwischen erholt zu haben. Sie ist offenbar in einer neuen Beziehung und datet jetzt offenbar eine Frau.

Beckham-Ex liebt jetzt eine Frau

Wie das US-Portal TMZ berichtet, wurde die 21-Jährige nach einem gemeinsamen Dinner im Nobel-Shushi-Restaurant Nobu in Malibu auf offener Straße beim Turteln mit Playboy-Model Kate Harrison (27) erwischt. Ob die beiden fix zusammen sind, wurde nicht bestätigt. TMZ will aber herausgefunden haben, dass sich die Schauspielerin und das Model bereits eine gemeinsame Wohnung in Los Angeles teilen.